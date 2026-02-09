Aantal asielzoekers Ter Apel blijft boven de limiet

TER APEL (ANP) - Opvangorgaan COA slaagt er niet in om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de grens van 2000 te krijgen. Ook tijdens het weekeinde zaten er te veel mensen in het complex. Dat is nu twee weken achter elkaar het geval, de langste periode sinds november.

In de nacht van zondag op maandag ving het aanmeldcentrum 2041 asielzoekers op. Dat was ongeveer gelijk aan de nachten ervoor. Het COA plaatst asielzoekers over naar andere locaties wanneer daar plek vrijkomt, maar krijgt ook nieuwe mensen binnen.

Het aanmeldcentrum ligt in de gemeente Westerwolde in Groningen. Opvangorgaan COA heeft met de gemeente afgesproken dat er maximaal 2000 mensen op het terrein mogen worden opgevangen. Voor elke dag erboven moet het COA een dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente betalen. Het bedrag is nu opgelopen tot 3,35 miljoen euro.

Te weinig noodopvanglocaties

Eind januari zaten er voor het laatst minder dan 2000 asielzoekers in Ter Apel, maar dat was nipt. Voor het COA was het net genoeg om aan een dwangsom te ontkomen, maar rustig was het niet in het aanmeldcentrum.

Asielzoekers moeten na aankomst in Nederland naar Ter Apel om zich daar te laten registreren. Het is de bedoeling dat ze daarna naar een asielzoekerscentrum gaan, maar die zitten allemaal zo goed als vol. Bovendien hebben gemeenten te weinig noodopvanglocaties. Dat asielzoekerscentra zo vol zitten, komt onder meer doordat duizenden statushouders er noodgedwongen blijven. Die zijn erkend als vluchteling en mogen dus in Nederland blijven, maar door woningnood is er geen plek voor hen.

Vorige week kwamen afgerond 900 asielzoekers naar Nederland, tegen afgerond 700 in dezelfde week vorig jaar. De instroom ligt sinds begin november iets hoger dan een jaar eerder. Het aantal aanvragen ligt echter aanzienlijk lager dan tijdens de piek van eind 2023 en begin 2024. Bij de asielzoekers gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Zij mogen naar Nederland komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Ook mensen die al in Nederland zijn en opnieuw asiel hebben aangevraagd, zijn meegenomen in de cijfers.