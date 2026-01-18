ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental door lawines in Oostenrijk op zaterdag opgelopen tot 8

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 2:10
anp180126004 1
WENEN (ANP) - Door een lawine in Oostenrijk zijn drie Tsjechische skiërs om het leven gekomen, meldt de politie. Het totale dodental door lawines in de Oostenrijkse Alpen zaterdag komt daarmee op acht. Eerder op de dag vielen al vijf doden bij twee afzonderlijke incidenten in de regio Pongau, ten zuiden van Salzburg.
Het laatste ongeluk vond plaats in het district Murtal in de deelstaat Stiermarken. Zeven skiërs werden meegesleurd door een lawine en volledig bedolven, aldus de politie. "Hulpverleners wisten de slachtoffers te lokaliseren en deels uit te graven. Ondanks onmiddellijke reddingspogingen werden drie mensen dood aangetroffen", staat in een verklaring.
Eerder op zaterdag werden zeven wintersporters getroffen door een lawine op de Finsterkopf, nabij Großarital. Vier van hen overleefden het ongeluk niet. In het gebied Bad Hofgastein werd een vrouwelijke skiër bedolven onder de sneeuw.
De lawines volgen op zware sneeuwval in het gebied. "Ondanks duidelijke en herhaalde waarschuwingen hebben zich vandaag opnieuw talloze lawines voorgedaan - helaas met fatale gevolgen," zei Gerhard Kremser, districtschef van de bergreddingsdienst van Pongau. "Deze tragedie toont op pijnlijke wijze de ernst van de huidige lawinesituatie aan," voegde hij eraan toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

Loading