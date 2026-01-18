Dodental door lawines in Oostenrijk op zaterdag opgelopen tot 8

WENEN (ANP) - Door een lawine in Oostenrijk zijn drie Tsjechische skiërs om het leven gekomen, meldt de politie. Het totale dodental door lawines in de Oostenrijkse Alpen zaterdag komt daarmee op acht. Eerder op de dag vielen al vijf doden bij twee afzonderlijke incidenten in de regio Pongau, ten zuiden van Salzburg.

Het laatste ongeluk vond plaats in het district Murtal in de deelstaat Stiermarken. Zeven skiërs werden meegesleurd door een lawine en volledig bedolven, aldus de politie. "Hulpverleners wisten de slachtoffers te lokaliseren en deels uit te graven. Ondanks onmiddellijke reddingspogingen werden drie mensen dood aangetroffen", staat in een verklaring.

Eerder op zaterdag werden zeven wintersporters getroffen door een lawine op de Finsterkopf, nabij Großarital. Vier van hen overleefden het ongeluk niet. In het gebied Bad Hofgastein werd een vrouwelijke skiër bedolven onder de sneeuw.

De lawines volgen op zware sneeuwval in het gebied. "Ondanks duidelijke en herhaalde waarschuwingen hebben zich vandaag opnieuw talloze lawines voorgedaan - helaas met fatale gevolgen," zei Gerhard Kremser, districtschef van de bergreddingsdienst van Pongau. "Deze tragedie toont op pijnlijke wijze de ernst van de huidige lawinesituatie aan," voegde hij eraan toe.