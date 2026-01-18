ECONOMIE
Tientallen gewonden door geweld bij Duitse voetbalwedstrijd

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 2:58
BERLIJN (ANP) - Meer dan vijftig mensen zijn zaterdag gewond geraakt bij confrontaties tussen supporters en de politie voorafgaand aan de voetbalwedstrijd in de Duitse tweede divisie tussen Hertha BSC en koploper Schalke 04.
Volgens de politie liepen zeker 31 supporters van Hertha en 21 agenten verwondingen op. Meerdere mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.
De politie sprak van massaal supportersgeweld en verrichtte meerdere arrestaties. De supportersvereniging van Hertha legde de schuld juist neer bij wat ze te agressief politieoptreden noemde in de aanloop naar het duel. De supportersvereniging van de club uit Berlijn klaagde in een persbericht over wat zij beschouwden als buitensporige huiszoekingen door de politie bij supporters thuis in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd, die in 0-0 eindigde, reageerden supporters van beide clubs op het politieoptreden met een collectief stilteprotest. Ook klonken af en toe beledigende spreekkoren richting de politie.
