Trump wil 1 miljard dollar voor permanent lidmaatschap vredesraad

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat landen minstens 1 miljard dollar (ruim 860 miljoen euro) bijdragen om permanent lid te worden van de nieuwe internationale vredesraad. Dat staat in een concepthandvest dat is ingezien door persbureau Bloomberg.

Volgens het concept zou Trump de eerste voorzitter van de zogeheten Board of Peace worden en beslissen wie als lid wordt uitgenodigd. Beslissingen worden in principe genomen bij een meerderheid, maar zijn nog wel onderworpen aan de goedkeuring van de voorzitter.

"Elke lidstaat zal een termijn van maximaal drie jaar vervullen vanaf de inwerkingtreding van dit handvest, met mogelijkheid tot verlenging door de voorzitter. De termijn van drie jaar is niet van toepassing op lidstaten die binnen het eerste jaar na de inwerkingtreding van het handvest meer dan 1 miljard dollar aan contanten bijdragen aan de vredesraad", staat in het concept.

De internationale vredesraad is een belangrijk onderdeel van de tweede fase van Trumps vredesplan voor Gaza. De raad moet toezicht houden op het overgangsbestuur.