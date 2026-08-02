Vuilnis eerder opgehaald vanwege verwachte warmte

DEN HAAG (ANP) - Omdat het de komende dagen heel warm wordt, gaan vuilniswagens al vroeg de weg op. De medewerkers kunnen dan binnen zijn voor het heetste deel van de dag. Milieustraten en afvalbrengpunten gaan rond het middaguur dicht. Dat gebeurde eerder deze zomer ook bij uitzonderlijke hitte.

In de Groningse gemeente Midden-Groningen worden de containers met plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken maandag en dinsdag vanaf 06.00 uur geleegd. Ander afval wordt vanaf 07.00 uur ingezameld. Ook in Oss en Goirle begint het ophalen van afval om 06.00 uur. In de Brabantse gemeenten Maashorst, Son en Breugel, Meierijstad is de starttijd 06.30 uur. Inwoners van Drimmelen moeten hun afval voor 07.00 uur aan de straat zetten.