Dodental door noodweer Beijing stijgt

BEIJING (ANP/AFP) - Het dodental door de recente hevige regenbuien en overstromingen in Beijing is gestegen naar 44. Er zijn nog negen vermisten. Dat heeft een lokale topfunctionaris donderdag bekendgemaakt, berichten Chinese staatsmedia.

Reddingswerkers zoeken nog naar de vermisten. De functionaris vertelde verder dat 31 sterfgevallen plaatsvonden in een zorgcentrum voor ouderen in Taishitun, een plaatsje in een noordelijk district van Beijing.

Beijing en omliggende regio's kregen tussen 23 en 29 juli te maken met zeer zware regenval. Op sommige plekken viel in een kleine week evenveel regen als gemiddeld in een jaar.

Het noodweer in het noorden van China veroorzaakte schade aan wegen, stroomstoringen en evacuaties. Tienduizenden mensen moesten hun woningen verlaten. Enkele toeristische trekpleisters, waaronder het Zomerpaleis, gingen uit voorzorg tijdelijk dicht.