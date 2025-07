Nederland is in twintig jaar tijd veranderd in een regelparadijs. Nergens wordt dat zo duidelijk als in de cijfers: uitvoeringsinstanties zoals Belastingdienst, UWV en Kamer van Koophandel benoemen dat ze met tweeënhalf keer zoveel wet- en regelgeving werken vergeleken met 2005. Het aantal uitzonderingen en verknoopte wetten is ook minstens verdubbeld. Waar regels ooit helderheid en houvast boden, zijn ze nu vooral een bron van complexiteit, wachtrijen en krakende ICT-systemen. Dat onderzocht het FD.