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Dodental door ongeluk met veerboot bij Cyprus verder opgelopen

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 13:03
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NICOSIA (ANP/AFP) - Het dodental doordat voor de kust van Noord-Cyprus afgelopen weekend een hogesnelheidsveer is gezonken, is verder opgelopen. Reddingswerkers hebben vrijdagochtend de lichamen van twee vrouwen geborgen, waardoor het aantal doden nu op twaalf staat. Nog zestien mensen worden vermist, melden de autoriteiten.
"De zoekacties gaan 24 uur per dag, zeven dagen per week door om onze zestien vermiste personen te bereiken", schreef premier Unal Ustel van Noord-Cyprus, een republiek die internationaal alleen erkend wordt door Turkije, op X.
De veerboot vervoerde 267 mensen toen deze zondag kort na vertrek uit de haven van Kyrenia kapseisde. Acht doden werden al snel gevonden en reddingswerkers wisten 239 anderen in veiligheid te brengen. Twintig mensen raakten vermist. Woensdag vonden zeedrones het wrak en een lichaam. Een dag later werd het tiende dodelijke slachtoffer geborgen.
De kapitein van de veerboot werd na het ongeluk aangehouden op verdenking van dood door schuld.
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