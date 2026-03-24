Dodental door vliegtuigcrash Colombia loopt op

BOGOTÁ (ANP/DPA) - Het dodental door de crash met een militair vliegtuig in Colombia loopt op. Tot dusver zijn zeker 34 mensen overleden, laat gouverneur Jhon Gabriel Molina Acosta van Putumayo, de regio waar het toestel neerstortte, weten.

Acosta zei na een ontmoeting met de reddingsdiensten dat er 83 gewonden zijn, van wie veertien in kritieke toestand. Eerder werd bekend dat er 125 mensen aan boord waren. Het lot van meer dan dertig inzittenden is nog onbekend. Volgens de gouverneur waren de meeste passagiers militairen, maar waren er ook enkele politieagenten aan boord.

Het vliegtuig crashte enkele minuten na vertrek van het vliegveld in Puerto Leguízamo. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens minister van Defensie Pedro Sánchez is er geen reden om aan te nemen dat het toestel uit de lucht is geschoten.Op videobeelden is te zien dat er grote zwarte rookwolken opstijgen van de plaats van de crash.