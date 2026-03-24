NYT: luchtverkeersleider LaGuardia voor crash mogelijk afgeleid

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 1:29
NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt of een luchtverkeersleider op het New Yorkse vliegveld LaGuardia mogelijk was afgeleid voor de crash met een toestel van Air Canada, schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Door de botsing tussen de passagiersvlucht en een brandweerwagen kwamen de twee piloten om het leven. Zo'n veertig inzittenden raakten gewond.
Het ongeluk gebeurde zondagavond even voor middernacht. Op dat moment werkten volgens een bron twee luchtverkeersleiders in de verkeerstoren van de luchthaven. Een van hen was in contact met de brandweerwagen die onderweg was naar een ander vliegtuig dat kampte met een "vreemde lucht" aan boord. Het ongeluk gebeurde toen de brandweerwagen de landingsbaan overstak waar het vliegtuig landde.
De FAA wilde het nieuws tegenover de krant niet bevestigen.
De National Transportation Safety Board (NTSB), dat het ongeluk onderzoekt, liet maandagavond weten dat de cockpitvoicerecorder van het Air Canada-toestel is veiliggesteld. De landingsbaan waar het ongeluk gebeurde zal "nog dagen dichtblijven", liet een medewerker van de NTSB weten.
