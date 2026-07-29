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Saudi's vallen samen met VS pro-Iraanse milities in Irak aan

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 3:37
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RIYAD/WASHINGTON (ANP) - Saudi-Arabië meldt dat zijn strijdkrachten "gerichte aanvallen" hebben uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak, in coördinatie met het Amerikaanse Centraal Commando. Volgens de Saudi's waren de acties een reactie op recente droneaanvallen op Saudische olie-installaties vanuit Irak.
Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saudische gevechtsvliegtuigen ingezet, aldus het Amerikaanse leger. De Amerikanen verbinden de Iraakse milities nadrukkelijk met Iran. In een verklaring schrijft het Centraal Commando dat de aanvallen waren gericht op "aan Iran gelieerde terroristen die door de Islamitische Revolutionaire Garde waren aangestuurd om Amerikaanse troepen en Saudische energie-infrastructuur aan te vallen".
De verklaring maakte geen gewag van de Iraanse aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag op Amerikaanse militaire bases in de regio.
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