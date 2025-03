Dodental Gazastrook loopt op door Israëlische luchtaanvallen

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - In de Gazastrook zijn zeker 200 doden gevallen door de Israëlische luchtaanvallen in de nacht van maandag op dinsdag, meldt een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Reddingswerkers meldden eerder in de nacht al aan persbureau AFP dat er in de zuidelijke stad Khan Younis 82 mensen om het leven zijn gekomen. Ook in Gaza-Stad, het vluchtelingenkamp Nuseirat, Rafah en in het noorden van de enclave vielen doden.

Artsen melden aan Reuters dat er veel kinderen onder de doden zijn. Getuigen in de Gazastrook spreken van "de grootste aanvallen sinds de wapenstilstand op 19 januari begon". Hamas stelt dat Israël de wapenstilstand eigenhandig heeft beëindigd. Het Israëlische leger zegt de aanvallen te zijn begonnen omdat Hamas weigerde gijzelaars vrij te laten.

De eerste fase van de wapenstilstand tussen Hamas en Israël liep na zes weken af zonder dat de tweede fase inging. Er kwamen in de eerste fase van het bestand 33 gijzelaars vrij. Er zitten nog 59 gijzelaars vast in de Gazastrook, van wie er volgens Israël 24 nog in leven zouden zijn. De Israëlische aanvallen hebben gevolgen voor hen, aldus Hamas.

De oorlog tussen Hamas en Israël begon in oktober 2023. Er kwamen in de Gazastrook volgens de Palestijnse autoriteiten in de afgelopen anderhalf jaar 48.000 mensen om het leven. In Israël kwamen 1200 mensen om het leven en Hamas gijzelde 251 mensen.