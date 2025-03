Minder jongeren hebben na corona een autorijbewijs

Nog altijd hebben minder jongeren een autorijbewijs in hun bezit dan voor de coronapandemie, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal nam in 2024 met 2 procent iets toe en daarmee hadden bij de start van dit jaar ruim 201.000 jongeren van 17 tot 20 jaar een rijbewijs. Maar dat is nog altijd 10 procent minder dan het aantal rijbewijzen in die groep op 1 januari 2019.

Van de groep 17- tot 20-jarigen had 32 procent een autorijbewijs begin 2025. Het CBS heeft de jongeren niet gevraagd naar redenen van de afname. Mogelijk spelen "zaken als minder rijlesinstructeurs, minder examinatoren en duurdere lessen een rol", denkt onderzoeker Marjolijn Jaarsma. In lockdownperiodes konden rijlessen en -examens niet doorgaan. De opgelopen achterstanden waar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sindsdien mee kampt, kunnen volgens Jaarsma ook invloed hebben.

Het CBR laat weten niet de indruk te hebben dat jongeren minder op examen komen en dat er juist examinatoren zijn aangenomen. Een woordvoerster geeft aan wel een verschuiving te zien in leeftijd van 18 naar 22 jaar als het rijbewijs wordt gehaald, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Verder denkt de zegsvrouw dat de hogere levenskosten, zoals toegenomen huur, en het duurder worden van het bezit van een auto mogelijk een rol spelen. Het halen van een rijbewijs heeft daardoor mogelijk geen prioriteit meer.

CBR: zo'n 250.000 examens in te halen

Op de eigen site schrijft het CBR dat de gevolgen van corona "enorm" zijn, nog altijd moet het "zo'n 250.000 praktijkexamens en toetsen inhalen". Regionaal kunnen reserveringstijden voor het rijexamen oplopen tot twintig weken.

Om de tijden bij het CBR terug te dringen, schrapt de Tweede Kamer de tussentijdse rijtoets vanaf april voor maximaal een jaar. Volgens minister Barry Madlener (Infrastructuur) biedt dat naar verwachting tot april 2026 plek voor 75.000 extra rijexamens. Ook zei de minister met voorstellen te komen om het slagingspercentage te laten stijgen.

Meer ouderen met rijbewijs

Onder ouderen is het aantal in het bezit van een autorijbewijs juist toegenomen ten opzichte van voor de coronaperiode, becijfert het CBS. Dit jaar hadden 1,1 miljoen mensen van 75 jaar en ouder een rijbewijs, wat 45 procent meer is dan begin 2019. Het CBR verklaart dit door het "beduidend" toegenomen aantal 75-plussers en doordat de groep nu "relatief vaker een rijbewijs heeft dan de 75-plussers van vroeger".