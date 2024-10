Doden en gewonden door woningexplosie in Noord-Spaanse Santander

SANTANDER (ANP/AFP) - Drie mensen zijn zaterdagochtend vroeg om het leven gekomen door een explosie in een woning in de Noord-Spaanse stad Santander. Ook raakten zeker tien mensen gewond. Lokale media melden dat het om een gasexplosie gaat. Door de klap stortte het gebouw van twee etages in.

De dodelijke slachtoffers zijn volgens de lokale media een echtpaar dat in de woning woonde waar de explosie was en een buurman. Twee dochters van het echtpaar konden worden gered.

In het verwoeste gebouw woonden zo'n twintig mensen. De gemeente zorgt voor opvang voor de mensen die ongedeerd uit het pand kwamen en hun woningen zijn kwijtgeraakt. Ook tientallen omwonenden hebben uit voorzorg hun huizen moeten verlaten.

Het gemeentebestuur van Santander heeft aangekondigd drie dagen van rouw uit te roepen.