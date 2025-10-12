ECONOMIE
Dodental noodweer Mexico opgelopen, ontsnapte tijger gevangen

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 4:21
MEXICO-STAD (ANP/DPA/AFP) - Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is opgelopen tot minstens 41. Volgens het ministerie van Veiligheid zijn 117 plaatsen in het oosten en midden van het land getroffen door aanhoudende zware regen.
President Claudia Sheinbaum heeft opdracht gegeven om tienduizend militairen in te zetten om te helpen bij de reddingsoperaties. De staten Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí en Querétaro zijn het zwaarst getroffen. Zeker 34.000 huizen liepen schade op. Ook scholen, ziekenhuizen, wegen en bruggen zijn beschadigd en tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom.
In de plaats Xicotepec in de staat Puebla werden bewoners ook nog eens gewaarschuwd voor een ander gevaar: door de overstroming van de San Marcos-rivier stortte de kooi van een Bengaalse tijger in de lokale dierentuin in. Het dier nam daarop de benen, maar werd enkele uren later gevangen.
Het Mexicaanse weerinstituut voorspelt ook voor de komende dagen veel regen. Mexico wordt al sinds het begin van het jaar getroffen door bijzonder hevige regenval, met een recordhoeveelheid neerslag in de hoofdstad Mexico-Stad.
