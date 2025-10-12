ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook hogere rechtbank houdt inzet Nationale Garde in Chicago tegen

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 1:26
anp121025002 1
CHICAGO (ANP/RTR) - Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft het verzoek van de regering-Trump om de Nationale Garde in te zetten in de staat Illinois afgewezen. Daardoor blijft het bevel van een lagere rechtbank van kracht dat de mobilisatie tijdelijk blokkeert.
De staat Illinois had de regering-Trump aangeklaagd vanwege het besluit om de Nationale Garde in te zetten in Chicago. Volgens Washington was dat nodig om agenten en faciliteiten van de immigratiedienst ICE te beschermen. Donderdag bepaalde een rechter in Chicago dat de inzet van honderden manschappen "alleen maar olie op het vuur zou gooien".
Het hof van beroep bepaalde zaterdag dat de troepen van de Nationale Garde die al in de staat Illinois aanwezig zijn, niet weggestuurd hoeven te worden. De bezetting bestaat voor een groot deel uit manschappen uit de staat Texas. Zij mogen in Illinois blijven, maar tot op z'n vroegst 23 oktober niet ingezet worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

236528184_m

Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

ANP-537460166

Winkelstraten stromen weer vol: nadelen van online shoppen steeds meer duidelijk

88762765_m

Wat goed is voor je hart, is ook goed voor je erectie

anp111025008 1

Over hoogmoed & de val: Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

e37b810b-bab6-43cb-8b91-95a68caaa546

Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

gandr-collage (15)

Jane Goodall, boze apen, Geert Wilders, De Toqueville en vreemdelingen

Loading