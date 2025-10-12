Ook hogere rechtbank houdt inzet Nationale Garde in Chicago tegen

CHICAGO (ANP/RTR) - Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft het verzoek van de regering-Trump om de Nationale Garde in te zetten in de staat Illinois afgewezen. Daardoor blijft het bevel van een lagere rechtbank van kracht dat de mobilisatie tijdelijk blokkeert.

De staat Illinois had de regering-Trump aangeklaagd vanwege het besluit om de Nationale Garde in te zetten in Chicago. Volgens Washington was dat nodig om agenten en faciliteiten van de immigratiedienst ICE te beschermen. Donderdag bepaalde een rechter in Chicago dat de inzet van honderden manschappen "alleen maar olie op het vuur zou gooien".

Het hof van beroep bepaalde zaterdag dat de troepen van de Nationale Garde die al in de staat Illinois aanwezig zijn, niet weggestuurd hoeven te worden. De bezetting bestaat voor een groot deel uit manschappen uit de staat Texas. Zij mogen in Illinois blijven, maar tot op z'n vroegst 23 oktober niet ingezet worden.