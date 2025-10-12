Trump gebruikt bevoegdheid om leger te betalen ondanks shutdown

N i e u w bericht, salarissen betaald uit ontwikkelingsbudget in 3e alinea

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt zijn bevoegdheid als opperbevelhebber te gebruiken om ervoor te zorgen dat alle militairen hun salaris krijgen ondanks de voortdurende shutdown.

"Ik gebruik mijn bevoegdheid om onze minister van Oorlog, Pete Hegseth, opdracht te geven alle beschikbare middelen te gebruiken om onze troepen op 15 oktober te BETALEN. We hebben hiervoor fondsen vrijgemaakt en minister Hegseth zal deze gebruiken om ONZE TROEPEN TE BETALEN", schrijft Trump in een bericht op zijn platform Truth Social.

Trump liet niet weten waar het geld om de militairen uit te betalen vandaan komt en ook het Witte Huis wilde zaterdag niet reageren op vragen van Reuters daarover. Een functionaris van het Pentagon verklaarde echter tegenover het persbureau dat er 8 miljard dollar zou worden gebruikt die oorspronkelijk bedoeld was voor onderzoek, ontwikkeling, testen en evaluaties.

Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres kwamen vorige week niet tot een begrotingsakkoord voor het aflopen van de deadline. Daardoor is de federale overheid gesloten. Hierdoor worden ambtenaren niet betaald en zijn veel overheidsdiensten tot stilstand gekomen.

In zijn bericht op Truth Social gaf Trump wederom de Democraten de schuld van de shutdown, die inmiddels zijn elfde dag is ingegaan. "Ik zal niet toestaan ​dat de Democraten ons leger, en de gehele veiligheid van ons land, GEGIJZELD houden met hun gevaarlijke overheidssluiting. De radicaal-linkse Democraten moeten de OVERHEID OPENEN, en dan kunnen we samenwerken om de gezondheidszorg en vele andere zaken die ze willen vernietigen, aan te pakken."

Democraten verwijten de Republikeinen dat zij verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de shutdown doordat ze aflopende zorgsubsidies niet willen verlengen.