Dodental overstromingen Texas stijgt naar zeker 120

SAN ANTONIO (ANP) - Bij de overstromingen in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 120 mensen omgekomen. Dat melden NBC News en andere Amerikaanse media. In de staat worden nog 173 personen vermist.

In het zwaarst getroffen gebied, Kerr County, heeft het noodweer aan 95 mensen het leven gekost, onder wie 36 kinderen. Hoewel de kans steeds kleiner wordt dat reddingswerkers nog overlevenden vinden in de overstroomde regio's, zei gouverneur Greg Abbott woensdag dat ze verder zullen gaan tot elke vermiste is gevonden.

Tijdens een persconferentie woensdag beloofde de sheriff van Kerr County onderzoek te doen naar de werking van een alarmsysteem dat noodwaarschuwingen verstuurt naar de telefoons van inwoners. Lokale zender KSAT zegt opnames in handen te hebben waarin een brandweerman de centrale vraagt een dergelijk bericht uit te sturen. Dat gebeurde pas anderhalf uur later, toen het waterpeil aanzienlijk was gestegen.