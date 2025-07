Oud-president Zuid-Korea opnieuw vastgezet

SEOUL (ANP/AFP) - De afgezette president van Zuid-Korea is opnieuw in hechtenis genomen. Yoon Suk-yeol werd donderdagochtend in een isoleercel geplaatst in een gevangenis. Tegen de oud-president loopt een rechtszaak om onder meer machtsmisbruik en het leiden van een opstand.

Yoon veroorzaakte in december een grote politieke crisis door de noodtoestand uit te roepen om zo de oppositie, die met een parlementaire meerderheid zijn plannen kon tegenhouden, te belemmeren. De politicus werd daarna afgezet. Hij werd in januari als eerste zittende president in de Zuid-Koreaanse geschiedenis opgepakt.

Yoon werd eerder na 52 dagen gevangenschap op technische gronden vrijgelaten, maar de aanklagers vreesden dat hij op vrije voeten bewijsmateriaal zou vernietigen en vroegen een nieuw arrestatiebevel aan.