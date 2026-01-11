Dodental protesten Iran inmiddels boven de 500, meldt HRANA

Het dodental door de jongste protesten in Iran tegen het streng islamitische regime en de slechte economische omstandigheden stijgt snel en is al ruim vijfhonderd. Dat meldt HRANA, een in de Verenigde Staten gevestigde organisatie die zich bezighoudt met de mensenrechten in Iran. Inmiddels zouden na twee weken onrust 490 betogers en 48 veiligheidsfunctionarissen om het leven zijn gekomen. Ook zouden ruim 10.000 mensen zijn gearresteerd.

HRANA baseert zich op informatie van activisten binnen en buiten Iran, waar het internet is geblokkeerd. Volgens Iraanse autoriteiten zijn bij de protesten zeker honderd politieagenten en veiligheidstroepen gedood. Zij melden niets over slachtoffers onder de demonstranten.

Het gaat om de grootste demonstraties sinds 2022. De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gedreigd in te grijpen als er geweld wordt gebruikt tegen demonstranten.