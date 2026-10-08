Dodental Russische aanval op Pryloeky loopt op

PRYLOEKY (ANP/RTR) - Het dodental in de noordelijke Oekraïense stad Pryloeky is opgelopen tot 22. Dat melden de Oekraïense hulpdiensten op Telegram. Eerder werden nog veertien doden gemeld. In de stad verwoestte een Russische raket een vijf verdiepingen tellend appartementencomplex.

Ook in Kyiv zijn nog twee lichamen gevonden. Het aantal personen dat daardoor bij de grootschalige Russische aanvallen van woensdag is omgekomen, is daarmee opgelopen tot 32. In Pryloeky kwamen ook vijf kinderen om het leven. Ook raakten er nog eens honderd mensen gewond.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de aanvallen "walgelijk".