Dodental vliegtuigcrash Bangladesh loopt op

DHAKA (ANP/DPA/AFP) - Het dodental door de vliegtuigcrash op een school in Bangladesh is opgelopen tot 27. Het aantal gewonden dat in het ziekenhuis wordt behandeld is 88, aldus de lokale autoriteiten.

Het vliegtuig, een F-7 BGI, stortte maandag rond 13.00 uur lokale tijd neer op de school in hoofdstad Dhaka. Er waren op dat moment veel kinderen aanwezig. Het toestel van de luchtmacht maakte een trainingsvlucht. De piloot zou een van de dodelijke slachtoffers zijn.

Het leger meldt dat het vliegtuig kampte met een technisch probleem. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Bangladesh geldt dinsdag een dag van nationale rouw.

De F-7 BGI is volgens Reuters de meest geavanceerde versie van het Chinese gevechtsvliegtuig Chengdu F-7. Bangladesh bestelde in 2011 zestien van deze toestellen. De laatste werden in 2013 geleverd.