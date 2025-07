Koopwoningen in juni ruim 9 procent duurder dan een jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - Bestaande koopwoningen zijn in juni 9,3 procent duurder geworden in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, constateren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van de recentste cijfers. Hoewel koopwoningen duurder worden, werden er wel flink meer huizen verkocht ten opzichte van juni vorig jaar. Volgens De Hypotheker zoeken steeds meer huizenkopers hun toevlucht buiten de Randstad.

Een bestaande koopwoning kostte in juni gemiddeld 474.234 euro en was daarmee 0,9 procent duurder dan in mei. In mei lag de gemiddelde prijs nog 9,7 procent hoger dan in dezelfde maand in 2024. De prijsstijging in juni was daarmee iets minder sterk, een trend die al een paar maanden zichtbaar is.

Dat huizen duurder worden, heeft onder andere te maken met de vraag die veel groter is dan het krappe aanbod. Ook de dalende hypotheekrente heeft een rol gespeeld, evenals gestegen inkomens waardoor mensen meer te besteden hadden.

Randstad

Het Kadaster maakte daarnaast bekend dat er in juni 18.883 woningen zijn verkocht. Dat is bijna 29 procent meer dan een jaar eerder. Het totale aantal verkochte woningen in het eerste halfjaar van 2025 bedraagt 108.886, bijna 18 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Huizenkopers wijken in toenemende mate uit naar provincies buiten de Randstad, stelt De Hypotheker. Volgens de hypotheekadviseur steeg het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning in twee jaar tijd met 14 procent, maar stegen deze bedragen gedurende deze periode sterker in onder meer Groningen (plus 23 procent), Overijssel (plus 22 procent) en Drenthe (plus 20 procent).

Een van de oorzaken voor deze bovengemiddelde stijging is volgens De Hypotheker onder andere de hoge huizenprijzen in de Randstad. "Als gevolg van dit 'rimpeleffect' verspreidt de druk op de woningmarkt zich naar andere delen van Nederland, waardoor sprake is van een sterkere stijging van de huizenprijzen in deze gebieden, wat resulteert in een groei van het gemiddelde hypotheekbedrag", aldus De Hypotheker.