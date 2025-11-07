Trump: snel een internationale stabiliseringsmacht naar Gaza

WASHINGTON (ANP) - Er komen "zeer spoedig" internationale grondtroepen in Gaza. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump bij een ontmoeting met Centraal-Aziatische leiders in het Witte Huis.

Deze stabiliseringsmacht zal door de Verenigde Staten worden gecoördineerd en bevat waarschijnlijk ook troepen uit Egypte, Qatar, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Sinds een maand is in Gaza een wapenstilstand van kracht. Hamas heeft de nog levende gijzelaars overgedragen en is nu bezig met de overdracht van 28 om het leven gekomen gijzelaars. 22 lichamen zijn inmiddels via het Rode Kruis aan Israël overgedragen. Israël heeft 285 overleden Palestijnse gevangenen overgedragen en ongeveer tweeduizend Palestijnse gevangenen vrijgelaten.

De troepenmacht wordt geacht Palestijnse politieagenten op te leiden en te ondersteunen, met de steun van Egypte en Qatar. De stabiliseringsmacht wordt ook geacht de grenzen te bewaken en ervoor te zorgen dat er geen wapens meer in handen komen van Hamas.

De Verenigde Staten hebben een ontwerpresolutie ter goedkeuring voorbereid voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Er is nog geen datum voor de stemming vastgesteld.