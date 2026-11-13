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Doelwit Finland wijst 'schandalige' Russische eisen van de hand

Samenleving
door anp
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HELSINKI (ANP/BLOOMBERG) - Rusland kan uit zijn hoofd zetten dat Finland uit de NAVO wordt gezet en dat NAVO-troepen zich terugtrekken uit de grenslanden, zegt de Finse regering. Die eisen, die Rusland volgens de Duitse krant Bild aan Europa stelt, zijn volgens defensieminister Antti Häkkänen "volstrekt ongehoord".
"Over zulke zaken valt niet te onderhandelen", zei Häkkänen over de eisenlijst die volgens Bild rondgaat in het Kremlin. "Dit alleen al opperen is ronduit schandalig. En Rusland weet dat."
Rusland eist al jaren dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa. Dat streven krijgt een impuls nu de Verenigde Staten bij de onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne ook de bescherming van Europa tegen Rusland willen betrekken. Europa is bang dat een herziening van de Europese 'veiligheidsarchitectuur' neerkomt op toegevingen aan Rusland.
Rusland is niet echt uit op vrede, maar probeert het startpunt van onderhandelingen in zijn richting te trekken, stelt Häkkänen.
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