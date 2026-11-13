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Twee vrouwen aangeklaagd om dodelijke schietpartij bij Hamburg

Samenleving
door anp
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STADE (ANP/DPA) - Justitie heeft twee vrouwen aangeklaagd wegens moord of medeplichtigheid aan moord naar aanleiding van de dodelijke schietpartij eind juni in een jeugdhulpcentrum in het Duitse Stade, ten westen van Hamburg. De 45-jarige Fatih G. schoot op 29 juni in het centrum op mensen en bracht er zes om het leven.
Hij bezocht het centrum naar aanleiding van letsel dat zijn jongste dochter uit zijn laatste huwelijk had opgelopen en over de vraag wie de voogdij over de baby had. Volgens de aanklagers wist de 34-jarige partner van Fatih en moeder van het kind, Enise Ö., van het moordplan af en was ze bij de voorbereidingen betrokken.
Daarnaast is een 65-jarige vrouw aangeklaagd als medeplichtige aan de schietpartij, Sylvia S., die zich de peetmoeder van de baby noemt. Ze reed de auto waarmee Fatih G. na de moordpartij wegvluchtte.
Fatih G. maakte 21 juli in de gevangenis een einde aan zijn leven.
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