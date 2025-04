Kamer redt taakomroep NTR, ongeloof en verwarring door reactie mediaminister Bruins (NSC)

De Kamer fluit mediaminister Eppo Bruins (NSC) terug. Een ruime Kamermeerderheid schaart zich achter het reddingsplan van GroenLinks-PvdA om taakomroep NTR samen te voegen met de NOS en dus niet af te schaffen. VVD, SP, NSC en Volt zetten ook hun naam onder het voorstel, melden ze aan het ANP.

In een debat over de hervorming van de publieke omroep klonken maandag warme woorden voor de NTR en de programma's van de omroep, vooral de jeugd-tv. Het plan van GroenLinks-PvdA wordt dus al door een Kamermeerderheid ingediend. De partij verwacht brede steun uit de Kamer. Claire Martens (VVD) weet dat beide omroepen welwillend staan tegenover het fusievoorstel.

Bruins heeft een plan voor hervorming van de publieke omroep op tafel gelegd, waarbij de NTR verdwijnt. D66'er Jan Paternotte verbaasde zich over de communicatie van minister Bruins op dit punt. "Hoe kan het dat een NTR zich overvallen voelt door in een Kamerbrief te moeten lezen dat deze omroep verdwijnt?"

Bruins laat in het debat weten dat hij vasthoudt aan zijn voorstel om de taken van de NTR bij de nieuwe omroephuizen neer te leggen. "De taken en de programma's van de NTR zijn waardevol. De organisatie hoeft van mij niet opgeheven te worden, de NTR kan ook een plek vinden binnen het bestel."

De reactie van de minister leidt tot ongeloof en verwarring bij de partijen die de fusie met NOS juist ondersteunen: "Waarom heeft de minister dan de keuze gemaakt om op het punt van NTR superdaadkrachtig te zijn en dit besluit te nemen?," wil Claire Martens (VVD) weten. De minister herhaalt dat de omroephuizen een overkoepelende taak krijgen die nu sec bij NTR ligt.