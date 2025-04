Dolfinarium moet shows aanpassen, krijgt anders boete

HARDERWIJK (ANP) - Het Dolfinarium in Harderwijk moet de shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden aanpassen, anders krijgt het een boete opgelegd. De voorstellingen van het zeezoogdierenpark moeten uiterlijk op 11 april aangepast zijn, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nu moeten de dieren vaak onnatuurlijk gedrag vertonen, concludeert de RVO, en dat is niet de bedoeling.

In het onderzoek wijst de RVO op verschillende voorbeelden van onnatuurlijke gedragingen. Zo noemt de rijksdienst twintig voorbeelden van overtredingen, zoals dolfijnen die over trainers heen springen, een walrus die op commando met zijn vet "blubbert", of zeeleeuwen die met hun vinnen naar bezoekers zwaaien.

Stichting Bite Back had een handhavingsverzoek ingediend bij de RVO en videobeelden gemaakt. "Meerdere overtredingen staan letterlijk als verboden omschreven in de voorschriften", zegt een woordvoerder van de stichting. Daar wijst de RVO in het document gericht aan het Dolfinarium ook op.