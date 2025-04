Rutte: geen plotselinge terugtrekking van VS uit Europa

BRUSSEL (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte zegt dat de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in Europa niet "plotseling" zullen beëindigen. Daar zijn geen plannen voor, aldus Rutte voorafgaand aan een overleg met de buitenlandministers van de NAVO-lidstaten.

De secretaris-generaal verklaarde dat de VS als wereldmacht op meerdere terreinen actief willen zijn. Het is volgens Rutte al jaren bekend dat de VS zich meer op Azië willen richten en willen dat Europa meer uitgeeft aan defensie.

Het NAVO-overleg in Brussel is het eerste met de nieuwe Amerikaanse minister Marco Rubio. Landen in Europa vragen zich af of ze nog op de regering van Donald Trump kunnen rekenen. De VS zijn volgens Rutte nog steeds een betrouwbare bondgenoot.

Het overleg gaat ook over de verhoging van de NAVO-norm, de hoogte van de defensie-uitgaven van lidstaten, en de steun aan Oekraïne.