Dolfinarium past dierenshows aan na opdracht van RVO

HARDERWIJK (ANP) - Het Dolfinarium in Harderwijk heeft shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden aangepast nadat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiertoe had opgedragen. Dat laat het zeezoogdierenpark vrijdag weten.

Volgens de RVO vertoonden de dieren vaak onnatuurlijk gedrag tijdens de optredens. Het Dolfinarium had van de dienst tot 11 april de tijd gekregen voor verbeteringen, op straffe van een last onder dwangsom. Als voorbeelden van onnatuurlijke gedragingen noemde de RVO dolfijnen die over trainers springen of zeeleeuwen die met hun vinnen naar bezoekers zwaaien.

Het Dolfinarium heeft "een aantal elementen vervangen door andere onderdelen die passen binnen onze educatieve presentaties", laat een woordvoerder weten. "Bezoekers zullen nog steeds een leerzame en boeiende presentatie zien waarin onze dieren natuurlijke gedragingen demonstreren, maar de invulling is op sommige punten veranderd", stelt hij.