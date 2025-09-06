Dolle Mina's kalken leuzen om veiligheid van vrouwen op straat

AMSTERDAM (ANP) - De Dolle Mina's zijn zaterdagochtend vroeg in meerdere steden in Nederland de straat op gegaan om "leuzen en logo's" achter te laten "om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat", aldus een woordvoerster van de actiegroep. Zelf is zij in Amsterdam op pad met zo'n vijftig andere actievoerders, zegt ze.

De actievoerders laten met onder meer krijt leuzen in het openbaar achter zoals: De nacht is ook van ons en Dolle Mina is watching you. Zo protesteren ze tegen recente misdrijven tegen vrouwen, zoals het dodelijke geweld tegen de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

Dat vrouwen vorige week bij een andere actie zijn lastiggevallen door mannen "laat extra zien dat dit nodig is", aldus de woordvoerster. Bij meerdere acties in de nacht van zaterdag op zondag kwamen meldingen binnen van seksuele intimidatie jegens deelnemers.

De bedoeling is dat deze actie zaterdag wordt gehouden in veel andere steden in Nederland, waaronder Den Haag, Utrecht en Groningen.