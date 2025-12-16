Dolle Mina's op kortste dag van het jaar in actie voor veiligheid

ARNHEM (ANP) - Dolle Mina's voeren zondag, op de kortste dag van het jaar, in diverse steden actie voor veiligere straten. Het gaat om meer dan vijftien locaties door het hele land, waarbij de actievoerders tunnels aankleden met vloerkleden, planten, banken, muziek en verlichting.

De actie vindt plaats tussen 17.00 en 19.30 uur. "Door tunnels en donkere plekken om te toveren tot gezellige woonkamers laten we zien dat onveiligheid geen vanzelfsprekendheid hoeft te zijn. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op straat, dag én nacht. Vanavond hoeft niemand een omweg te nemen", laat een woordvoerster weten.

Steden waar actie wordt gevoerd zijn Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Heerenveen, Leeuwarden, Leiden, Utrecht, Zeist, Zutphen en Zwolle. Ook in Zeeland wordt meegedaan.