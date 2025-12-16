ECONOMIE
Israël weigert Canadese parlementsleden toegang tot Westoever

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 00:38
anp171225002 1
AMMAN (ANP) - Israël heeft zes Canadese parlementsleden die vanuit Jordanië de Westelijke Jordaanoever wilden bezoeken de toegang tot het Palestijnse gebied geweigerd. Israëlische autoriteiten gaven als reden voor de weigering dat de Canadese delegatie wordt "gesponsord door een terroristische organisatie".
De parlementsleden namen samen met 24 andere Canadezen deel aan een reis die is georganiseerd door Canadian-Muslim Vote, een liefdadigheidsorganisatie. Volgens de Israëlische ambassade in Canada ontvangt die organisatie financiering van Islamic Relief Canada, onderdeel van Islamic Relief Worldwide (IRW), die "door Israël als terroristische organisatie wordt beschouwd".
Volgens Jenny Kwan, een oppositieparlementslid van de Nieuwe Democratische Partij, werd Iqra Khalid, parlementslid namens de Liberale Partij van de Canadese premier Mark Carney, "herhaaldelijk geduwd" door een Israëlische agent aan de grens.
Israël bezet de Westelijke Jordaanoever sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967. Volgens het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is de militaire bezetting in strijd met het internationaal recht.
