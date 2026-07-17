Doodgeschoten Jerryson zette vuurwapen op hoofd van slachtoffer

ROTTERDAM (ANP) - De 15-jarige Jerryson die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten na een fatbikeroof, zette kort daarvoor een geladen vuurwapen op het hoofd van het slachtoffer. De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zaak tegen een medeverdachte van de roof. In deze uitspraak valt te lezen dat Jerryson ook meermaals 'Ga van je kankerfatbike af!' riep tegen het slachtoffer.

Volgens de rechtbank was de medeverdachte niet op de hoogte van het voornemen om de fatbike te stelen. Ook kan niet worden bewezen dat hij "een significante of wezenlijke bijdrage" heeft geleverd aan de roof en heeft hij zelf geen geweld gebruikt.

De rechtbank acht hem wel medeplichtig aan heling van de fatbike, omdat hij achterop sprong bij Jerryson op de fatbike die hij zojuist gestolen had zien worden. Ook wordt de jongen veroordeeld voor een aantal andere vergrijpen, waaronder bedreiging en diefstal.