ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doodgeschoten Jerryson zette vuurwapen op hoofd van slachtoffer

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 18:18
anp170726150 1
ROTTERDAM (ANP) - De 15-jarige Jerryson die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten na een fatbikeroof, zette kort daarvoor een geladen vuurwapen op het hoofd van het slachtoffer. De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zaak tegen een medeverdachte van de roof. In deze uitspraak valt te lezen dat Jerryson ook meermaals 'Ga van je kankerfatbike af!' riep tegen het slachtoffer.
Volgens de rechtbank was de medeverdachte niet op de hoogte van het voornemen om de fatbike te stelen. Ook kan niet worden bewezen dat hij "een significante of wezenlijke bijdrage" heeft geleverd aan de roof en heeft hij zelf geen geweld gebruikt.
De rechtbank acht hem wel medeplichtig aan heling van de fatbike, omdat hij achterop sprong bij Jerryson op de fatbike die hij zojuist gestolen had zien worden. Ook wordt de jongen veroordeeld voor een aantal andere vergrijpen, waaronder bedreiging en diefstal.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

ANP-150603408

Dit mysterieuze Nederlandse eiland is op ramkoers met Texel en verandert constant van vorm

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

194149677_m

Hoe erg is het om je oplader de hele dag in het stopcontact te laten zitten?

204862795_m

Vijf gewoontes die je gelukkiger maken (en de wetenschap bevestigt het)

generated-image (1)

Rentealarm voor huiseigenaren: variabele hypotheek duurder, spaarrente eindelijk omhoog

Loading