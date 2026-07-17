Verstappen in tweede training Spa derde, op afstand van Antonelli

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen is bij de tweede vrije training van de Grote Prijs van België tot de derde tijd gekomen. De 28-jarige Nederlander moest in de Red Bull bijna een halve seconde toegeven op Kimi Antonelli, die met 1.45,944 de snelste was.

De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 reed in de Red Bull 1.46,416, 0,472 seconde langzamer dan de Italiaanse Mercedes-coureur. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris uit Groot-Brittannië was sneller dan Verstappen. Hij gaf 0,190 seconde toe op Antonelli.

De coureurs hebben zaterdag om 12.30 uur nog een derde vrije training. Daarna volgt om 16.00 uur de kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag.

Rode vlag

Verstappen was eerder op de dag de snelste geweest in de eerste vrije training. Hij was toen met 1.47,070 een fractie sneller dan de twee Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Na de eerste training viel er lichte regen in de Ardennen tijdens de kwalificatie van de Formule 3. De baan was ruim voor de tweede vrije training van de Formule 1 droog.

In het eerste deel van de vrije training was er kortstondig een rode vlag, omdat Verstappen te wijd was gegaan en veel grind mee de baan op had genomen. De 28-jarige Nederlander mopperde over de boordradio over zijn versnellingen.

Russell

Met nog 42 minuten te gaan dook Verstappens teamgenoot Isack Hadjar onder de tot dan toe beste tijd van Antonelli en Verstappen was ook sneller. De 19-jarige Antonelli was daarna echter veel sneller met zijn toptijd.

George Russell kon niet in de buurt komen van de beste tijd van zijn teamgenoot bij Mercedes. Hij kwam tot de achtste tijd op 1,285 seconde. Charles Leclerc, de winnaar op Silverstone twee weken geleden, kwam slechts tot de elfde tijd. Door een crash van Pierre Gasly, die zijn gehele achtervleugel verloor, volgde een tweede rode vlag. De coureurs gingen daarna alleen nog naar buiten voor een proefstart.