NS-app afgelopen maandag 28 miljoen keer geraadpleegd

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 23:30
HILVERSUM (ANP) - Alle problemen op het spoor door het winterweer zorgden ervoor dat de NS-app vorige week maandag 28 miljoen keer werd geraadpleegd. Nooit eerder waren er zoveel bezoekers in de app, wat voor technische problemen zorgde, zei NS-directeur Wouter Koolmees maandagavond aan tafel bij Pauw & De Wit. "De vorige piek was bij de stakingen vorige zomer, toen 12 miljoen reizigers de app raadpleegden", aldus Koolmees.
Op een gemiddelde dag wordt de NS-app volgens de president-directeur zo'n 2 miljoen keer geopend. Door de vele verzoeken in de NS-app dacht het systeem afgelopen maandag dat er sprake was van ddos-aanvallen. Bij een ddos-aanval wordt zoveel internetverkeer naar een server gestuurd dat deze het niet meer aankan.
Hoewel van een cyberaanval geen sprake was, stonden "reizigers een paar uur zonder reisinformatie", aldus Koolmees. "Dat is onze grootste nachtmerrie: onze reizigers staan op het perron en weten niet of ze naar huis kunnen komen."
