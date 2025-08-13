ECONOMIE
Door kwallen stilgelegde kerncentrale in Frankrijk start weer op

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 12:11
anp130825083 1
GRAVELINES (ANP/AFP) - Een door kwallen stilgelegde kerncentrale aan de Franse kust wordt weer in werking gesteld, meldt het getroffen elektriciteitsbedrijf EDF. De eerste kernreactor doet het weer en de overige worden in gereedheid gebracht.
De kerncentrale tussen Calais en Duinkerke werd maandag volkomen verrast en overweldigd door zwermen kwallen die plotseling in de koelsystemen zaten. De centrale wordt gekoeld met zeewater dat er met een buis wordt aangevoerd en daarmee kwamen de talrijke kwallen plotseling in de waterpompstations terecht. EDF noemde het voorval met de massale hoeveelheid kwallen zeldzaam en onvoorspelbaar.
