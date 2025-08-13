Italiaanse renner Dainese volgt Van Baarle naar Soudal Quick-Step

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische wielerploeg Soudal Quick-Step heeft met de Italiaan Alberto Dainese de vierde nieuwe renner voor komend seizoen vastgelegd. De ritwinnaar in de Giro en Vuelta komt over van het Zwitserse Tudor Pro Cycling. Eerder haalde Soudal Quick-Step al de Nederlander Dylan van Baarle en de Belgen Jasper Stuyven en Edward Planckaert.

Dainese (27) boekte in 2022 en 2023 ritzeges in de Giro d'Italia en in 2023 ook in de Ronde van Spanje. Zijn laatste van zeven profzeges dateert van vorig jaar in de Région Pays de la Loire Tour.

Tegenover de komst van de vier renners staat het vertrek van tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel naar Red Bull - Bora-hansgrohe.