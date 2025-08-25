Door nazi's in Amsterdam geroofd schilderij hangt in Argentinië

Na een tip en een bizar toeval komt een vermist schilderij uit de Joodse Goudstikker-collectie boven water in een woonkamer in Argentinië. Het schilderij werd in de oorlog geroofd door een hoge nazi-ambtenaar en staat al decennialang op een internationale opsporingslijst. Het AD vond het terug.

Al decennia is het schilderij Damesportret van de Italiaanse schilder Giuseppe Ghislandi vermist. Het werd door de nazi's in de oorlog weggehaald uit de kunsthandel van Jacques Goudstikker in Amsterdam. De laatst bekende verblijfplaats van het kunstwerk: waarschijnlijk Zwitserland, in 1946, in de handen van een gevluchte, hoge ambtenaar uit het Duitse rijk.

De erfgenamen van Jacques Goudstikker willen het schilderij terug, het staat op een internationale opsporingslijst voor verdwenen kunst. Ook de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die zich bezighoudt met door de nazi's geroofde kunstwerken, heeft het schilderij als vermist op zijn site staan.