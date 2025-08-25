Wiersma: vergunning verduurzaming hoeft niet als stikstof daalt

DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe natuurvergunning moet niet nodig zijn voor verduurzamingsprojecten waarbij de stikstofuitstoot met minstens 30 procent daalt, vindt het kabinet. Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) publiceert een maatregel die dit regelt deze maandag voor reacties.

Als voorbeeld noemt Wiersma's ministerie een overstap van een dieseltrein naar een elektrische trein. De functie mag daarbij niet veranderen of groeien. De uitzondering geldt bijvoorbeeld niet voor een oud kantoor waar woningen in komen. Bij de bouwwerkzaamheden mag de stikstof drie jaar lang flink hoger zijn, daarna moet die permanent omlaag.

"We hebben op dit moment te maken met de gekke situatie dat projecten die uiteindelijk juist zorgen voor minder stikstofuitstoot in de onzekerheid verkeren of ze wel een vergunning kunnen krijgen vanwege stikstofbeperkingen", zegt Wiersma in een verklaring. "Terwijl dit juist de projecten zijn die we nodig hebben."