ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wiersma: vergunning verduurzaming hoeft niet als stikstof daalt

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 8:09
anp250825052 1
DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe natuurvergunning moet niet nodig zijn voor verduurzamingsprojecten waarbij de stikstofuitstoot met minstens 30 procent daalt, vindt het kabinet. Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) publiceert een maatregel die dit regelt deze maandag voor reacties.
Als voorbeeld noemt Wiersma's ministerie een overstap van een dieseltrein naar een elektrische trein. De functie mag daarbij niet veranderen of groeien. De uitzondering geldt bijvoorbeeld niet voor een oud kantoor waar woningen in komen. Bij de bouwwerkzaamheden mag de stikstof drie jaar lang flink hoger zijn, daarna moet die permanent omlaag.
"We hebben op dit moment te maken met de gekke situatie dat projecten die uiteindelijk juist zorgen voor minder stikstofuitstoot in de onzekerheid verkeren of ze wel een vergunning kunnen krijgen vanwege stikstofbeperkingen", zegt Wiersma in een verklaring. "Terwijl dit juist de projecten zijn die we nodig hebben."
Vorig artikel

Door nazi's in Amsterdam geroofd schilderij hangt in Argentinië

Volgend artikel

Amerikaans Keurig Dr Pepper koopt moederbedrijf Douwe Egberts

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

ANP-509279423

Hardlopen slecht voor je knieën? Integendeel: dit zijn de voordelen

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

ANP-200193353

Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump