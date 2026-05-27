Door Trump gesteunde Paxton verslaat senator in primary Texas

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 4:23
AUSTIN (ANP) - De procureur-generaal van Texas, Ken Paxton, heeft dinsdag de zittende Amerikaanse senator John Cornyn verslagen in de Republikeinse voorverkiezing ('primary') in die staat. Paxton werd gesteund door president Donald Trump. De uitslag werd kort na sluiting van de stembussen in de meest westelijke districten van Texas bekendgemaakt.
De 74-jarige Cornyn werd gesteund door de Republikeinse leiding in Washington in zijn strijd tegen de door schandalen geplaagde Paxton (63). Paxton werd in 2015 aangeklaagd om effectenfraude en kreeg in 2023 te maken met een afzettingsprocedure wegens omkoping en machtsmisbruik.
Paxton neemt het in november op tegen de Democratische afgevaardigde James Talarico, een 37-jarige presbyteriaans seminarist en een succesvolle fondsenwerver wiens campagne onafhankelijke en gematigde kiezers aanspreekt. De verkiezing kan mede bepalend zijn voor de controle over de Senaat.
