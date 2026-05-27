ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM-vlucht Amsterdam tankt in Frans-Guyana om brandstoftekort

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 3:10
anp270526007 1
PARAMARIBO (ANP) - KLM-vlucht KL714 van Paramaribo naar Amsterdam is dinsdag kort na vertrek vanaf de Johan Adolf Pengel-luchthaven in Suriname niet rechtstreeks naar Schiphol gevlogen, maar eerst uitgeweken naar Frans-Guyana om bij te tanken. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Waterkant.
KLM liet passagiers volgens de nieuwssite in een officieel bericht weten dat de vlucht was gewijzigd, omdat er minder brandstof beschikbaar was. Daardoor moest een korte tussenstop worden gemaakt in Cayenne, waarna de reis naar Amsterdam zou worden voortgezet.
Door de onverwachte stop liep de rechtstreekse verbinding tussen Suriname en Nederland vertraging op.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

204318358_m

Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

42586268_m

Zomervakantie wordt luxe: twee op drie gezinnen piekeren over de prijs

T4-red-2

Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

Loading