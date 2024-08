Douane vindt ruim 600 kilo drugs in containers met avocado's

ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft woensdag bij een drugscontrole in de Rotterdamse haven 614 kilo cocaïne onderschept. De verdovende middelen zaten in containers met avocado's. Volgens het Openbaar Ministerie is de straatwaarde van de partij ruim 46 miljoen euro.

In een container zat 514 kilo cocaïne, een andere bevatte 100 kilo. De containers waren vanuit Peru via Panama naar Nederland gekomen en waren op weg naar bedrijven in respectievelijk De Lier en Ridderkerk. Die ondernemingen lijken volgens het OM niets met de smokkel van de verdovende middelen te maken te hebben.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Voor zover bekend is niemand aangehouden.