Wielrenner Van der Hoorn keert na 16 maanden terug in koers

LEUVEN (ANP) - Wielrenner Taco van der Hoorn keert donderdag bij de Memorial Jef Scherens in Leuven terug in koers. De 30-jarige geboren Rotterdammer van Intermaché-Wanty stond zestien maanden langs de kant nadat hij bij een val in de Ronde van Vlaanderen een hersenschudding had opgelopen.

Van der Hoorn kwam op 2 april 2023 aan het begin van de Vlaamse klassieker ten val en moest opgeven. Daarna volgde een lang revalidatietraject voor de wielrenner, die in 2021 nog een rit won in de Ronde van Italië, waarin hij kampte met de naweeën van de hersenschudding. De ploeg meldt dat hij deze zomer weer intensief kon trainen in Andorra en dat hij dinsdag deelnam aan een kermiskoers in Heusden.

"Ik ben zo blij dat ik weer bij het team ben en kan koersen", laat Van der Hoorn via zijn ploeg weten. "Het was een lange en moeilijke weg naar herstel, maar de laatste maanden zijn erg goed verlopen. Ik heb intensief kunnen trainen om me voor te bereiden op mijn terugkeer aan het einde van het seizoen. Ik wil mijn team, de medische staf en iedereen die me heeft begeleid en gesteund via hun berichten bedanken."

Van der Hoorn gaf aan dat de test in de koers in Heusden goed is verlopen. "Ik heb natuurlijk nog wel wat probleempjes, vooral in mijn explosiviteit en versnellingen. Maar ik heb voluit gereden en veel aangevallen en ik heb veel plezier gehad."