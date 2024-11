Drenthe haalt gevraagde aantal opvangplekken spreidingswet

ASSEN (ANP) - De provincie Drenthe heeft vanaf juli volgend jaar 4182 opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat is ruim meer dan de 2691 plaatsen die de provincie volgens de spreidingswet moest realiseren. Zoveel opvangplekken zijn er op dit moment al in Drenthe, meldt commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Volgens Klijnsma is met de twaalf gemeenten "een Drentse puzzel" gelegd. "We hebben gekeken wie welke groep waar het beste kan opvangen. Ik heb veel flexibiliteit aangetroffen en hulp over en weer. Alle deelnemers begrijpen dat mensen, die moeten vluchten voor oorlog en geweld, een veilige plek zoeken."