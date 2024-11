NVVE: meer instemming voor zelfgekozen dood na 'voltooid leven'

DEN HAAG (ANP) - Zeven van de tien Nederlanders, 71 procent, vinden dat er een wet moet komen die stervenshulp mogelijk maakt voor senioren die vinden dat hun leven voltooid is. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) op basis van een onderzoek door Motivaction. Het onderzoeksbureau ondervroeg afgelopen zomer bijna 1400 mensen van 18 tot 90 jaar.

In 2017 werd een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Toen was 64 procent voor. "Tegenstanders zijn bang 'dat zo'n beslissing te makkelijk genomen wordt', vinden 'dat het leven van ouderen moet worden verbeterd' of wijzen het af om godsdienstige redenen", weet de vereniging.

Ze ziet ook groei in draagvlak voor stervenshulp door een levenseindebegeleider die geen arts is. In 2017 vond 28 procent dat dat moest kunnen, nu is dat 38 procent.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden, 54 procent, vindt dat wel eerst moet worden onderzocht of de doodswens echt is.