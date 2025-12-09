Drenthe wil 'probleemwolf' laten afschieten

De provincie Drenthe wil een wolf laten afschieten die de afgelopen weken schapen in Beilen heeft aangevallen. Het dier dat GW4890m wordt genoemd, viel de schapen aan nadat het een wolfwerend raster had gepasseerd.

In vier gevallen bleek het te gaan om dezelfde wolf uit de zogenoemde Drents-Friese Wold-roedel, blijkt volgens de provincie uit DNA-analyse.

Provincies hebben afgesproken dat een wolf die meerdere keren een wolfwerend raster heeft gepasseerd, moet worden gezien als een probleemwolf en daarom moet worden gedood. De provincie laat weten een afschotvergunning voor te bereiden en de betreffende wolf op te sporen.

De wolf in kwestie heeft in het verleden ook schapen in Friesland gedood en loopt mogelijk in die provincie rond. Daarom heeft Drenthe ook contact met de Friezen bij de voorbereiding van de afschotvergunning.