ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drenthe wil 'probleemwolf' laten afschieten

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 16:51
anp091225144 1
De provincie Drenthe wil een wolf laten afschieten die de afgelopen weken schapen in Beilen heeft aangevallen. Het dier dat GW4890m wordt genoemd, viel de schapen aan nadat het een wolfwerend raster had gepasseerd.
In vier gevallen bleek het te gaan om dezelfde wolf uit de zogenoemde Drents-Friese Wold-roedel, blijkt volgens de provincie uit DNA-analyse.
Provincies hebben afgesproken dat een wolf die meerdere keren een wolfwerend raster heeft gepasseerd, moet worden gezien als een probleemwolf en daarom moet worden gedood. De provincie laat weten een afschotvergunning voor te bereiden en de betreffende wolf op te sporen.
De wolf in kwestie heeft in het verleden ook schapen in Friesland gedood en loopt mogelijk in die provincie rond. Daarom heeft Drenthe ook contact met de Friezen bij de voorbereiding van de afschotvergunning.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540761932

Hoe rijk is Marco Borsato?

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

bloedbank ziet toename antistoffen tegen covid 19 bij bloeddonors1603887608

Wetenschappers ontdekken ‘nieuw’ bloedtype: slechts een handjevol mensen heeft het

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

shutterstock_2480513579

Waarom bladblazen je tuin én je buren sloopt

ANP-514875970

Assad woont vorstelijk in Moskou, zijn volk leeft nog steeds tussen de ruïnes

Loading