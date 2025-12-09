Met deze simpele tips blijft je kerstboom weken langer mooi

Veel mensen hebben inmiddels hun kerstboom al opgezet. Maar helaas: een week later liggen de eerste naalden al op de vloer, en tegen Kerstmis staat er als het ware een zielig skelet in de woonkamer. Zonde, vooral omdat een paar eenvoudige stappen een wereld van verschil kunnen maken.

Een kerstboom komt rechtstreeks uit de kou. Als je hem meteen in een warme woonkamer zet, krijgt hij een plotselinge temperatuurschok, waardoor naalden sneller kunnen uitvallen. Het helpt om de boom eerst een dag in een koele, vorstvrije ruimte te zetten, zoals een garage of schuur. Zo kan hij geleidelijk acclimatiseren voordat hij naar binnen gaat.

Zaag een stukje van de stam af

Voor je de boom in de standaard zet, is het verstandig om een dun schijfje van de stam af te zagen. Daarmee open je de houtvaten opnieuw, waardoor de boom beter water kan opnemen. Doe dit liefst direct voor het plaatsen.

Water geven blijft cruciaal

Zelfs gesneden kerstbomen drinken water. Zet de boom in een stevige standaard met een waterreservoir en vul dat elke dag bij. Laat de onderkant van de stam nooit droog komen te staan, want daardoor sluit het hout zich af en neemt de boom geen water meer op. Extra’s zoals suiker, frisdrank of aspirine zijn niet nodig en hebben geen bewezen effect.

Kies een slimme plek

Waar je de boom neerzet, heeft verrassend veel invloed op hoe lang hij mooi blijft. Vermijd direct zonlicht en houd de boom zo ver mogelijk weg van radiatoren, vloerverwarming, kachels en andere warmtebronnen. Droge lucht laat de naalden sneller vallen.

Weken langer fris

Door je boom rustig te laten wennen, hem water te geven en hem op de juiste plek te zetten, blijft hij merkbaar langer mooi. Veel bomen houden het zo drie tot vier weken goed vol en soms zelfs langer, afhankelijk van de soort en de binnentemperatuur.