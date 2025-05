Drenthe ziet veel animo, verdubbelt subsidie wolfwerende rasters

ASSEN (ANP) - Drenthe trekt meer geld uit voor dierhouders die subsidie willen aanvragen om wolfwerende rasters neer te zetten. De komende maanden is 600.000 euro extra beschikbaar, bovenop de 565.000 euro die begin dit jaar werd vrijgemaakt voor het plaatsen van de hekken die dieren moeten beschermen tegen wolvenaanvallen. De provincie doet dat omdat er veel belangstelling is voor de subsidieregeling.

Gedeputeerde Egbert van Dijk meldt dat sinds half maart 450 dierhouders advies hebben gevraagd aan een wolvenconsulent. Op twee informatieavonden kwamen zo'n achthonderd belangstellenden af. Om alle huidige en nieuwe aanvragen te kunnen honoreren, is het subsidiebedrag verhoogd.

Van Dijk begrijpt de zorgen bij de houders van dieren. "We zien graag dat Drenthe een plek blijft waar mensen en dieren veilig kunnen leven. Omdat we (nog) geen maatregelen mogen nemen tegen overlastgevende wolven, is het nu belangrijk dat we leren samenleven met de wolf. Het is mooi om te zien dat zoveel dierhouders in actie komen."