Israël valt luchthaven Jemen aan

SANAA (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht heeft een luchtaanval uitgevoerd op de belangrijkste luchthaven van Jemen bij hoofdstad Sanaa. Volgens Israël is het vliegveld "volledig" onbruikbaar gemaakt na aanvallen op onder meer start- en landingsbanen en vliegtuigen.

De krijgsmacht meldde in een verklaring dat het vliegveld werd gebruikt door de Houthi-rebellen. Vlak voor de aanval riep Israël de bevolking van Jemen op uit de buurt van het vliegveld te blijven. Het is de tweede dag op rij dat Israël doelwitten in Jemen aanvalt.

De Houthi's maakten dinsdag melding van drie doden en zo'n veertig gewonden door Israëlische aanvallen. Naast de luchthaven zouden ook twee andere doelwitten zijn geraakt.

Luchthaven Tel Aviv

Houthi-rebellen voerden afgelopen weekend een raketaanval uit op de luchthaven bij Tel Aviv. Daardoor vielen meerdere gewonden.

De Houthi's vallen Israël aan als uiting van solidariteit met de Palestijnen.